257 nuovi positivi in provincia di Latina, 3 i morti

LATINA – 257 nuovi casi positivi al Covid – 19, sono quelli registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina, 3 i morti. I ricoverati sono 162 mentre i guariti sono 23. Il numero totale dei positivi è di 6228. Nel bollettino della Asl si segnala che ben 83 sono nel comune di Latina, 37 ad Aprilia, 18 a Fondi, 16 a Sezze, 14 a Cisterna e Formia, 13 a Santi Cosma e Damiano e 11 a Terracina. Gli altri casi si trovano 8 a Priverno, 6 a Castelforte, 4 a Sonnino e Sermoneta, 3 a Cori, Itri e Lenola, 2 a Pontinia, Roccasecca dei Volsci e Spingo Saturnia, 1 Gaeta, Monte San Biagio, Roccagorga, Sabaudia.

Sono stati registrati i decessi di 3 pazienti, due residenti nel Comune di Latina e 1 nel Comune di Terracina.

Nel Lazio, su oltre 20 mila tamponi, si registrano 2.341 casi positivi, 48 decessi e 357 guariti. Sale leggermente il rapporto tra positivi e tamponi, ma calano i ricoverati in terapia intensiva. “Dimezzata – spiega l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato – l’incidenza cumulativa per 100 mila abitanti: passiamo da 558 a 275 casi. Il virus rallenta la sua corsa, ma bisogna continuare con le misure adottate. Una delle principali cause di diffusione del virus nella prima fase tra il febbraio e il marzo scorso sono stati gli esiti delle cosiddette settimane bianche. Non ripetiamo gli stessi errori”.