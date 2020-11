316 nuovi positivi in provincia di Latina, il Covid 19 continua a fare paura

Shares

LATINA – Trecentosedici positivi al Coronavirus in provincia. Mai si erano registrati numeri così alti in diversi comuni pontini: 83 solo nel capoluogo, 29 a Cisterna, 28 a Cori, 24 ad Aprilia così come a Sezze, 23 a Terracina, 17 a Formia, 14 a Fondi, 10 Santi Cosma e Damiano e Priverno, 9 a Sermoneta, 6 a Sabaudia, 5 a Pontinia e Rocca Massima, 4 a Lenola, Minturno, Monte San Biagio e Sonnino, 3 a Gaeta, 2 a Norma, Ponza, e 1 rispettivamente a Bassiano, Castelforte, Itri, Roccagorga, San Felice Circeo e Spigno Saturnia. Si tratta – specificano dalla Regione Lazio – di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 85 i casi con link legato a una RSA di Cori dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Si è registrato inoltre il decesso di 1 paziente di 87 anni, non residente in provincia.

I casi da inizio pandemia sono arrivati a 4.618 con una prevalenza di 8,20 ogni 10 mila abitanti. Gli attualmente positivi sono 3.461 di cui 3.288 trattati a domicilio.

Nel Lazio, su quasi 29 mila tamponi, si registrano 2.699 casi positivi, 26 i decessi e 279 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è stabile al 9%.