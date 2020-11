Assembramenti, il Prefetto di Latina convoca i sindaci

Shares

LATINA – Il Prefetto di Latina, Maurizio Falco, ha convocato ieri, in videoconferenza i sindaci dei 33 comuni pontini dopo l’appello del Viminale a individuare le aree con maggiori rischi di assembramento e vigilare attentamente, soprattutto in occasione del fine settimana, affinché vengano rispettate le normative vigenti in materia di contenimento della diffusione del Covid-19. I sindaci dunque avranno il compito di sorvegliare e intervenire, in collaborazione con le forze dell’ordine, in quei luoghi che hanno registrato più assembramento nel corso delle ultime giornate.