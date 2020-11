Auto a fuoco in via Madonna delle Grazie a Fondi

Shares

FONDI – Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti a Fondi dopo una segnalazione di un incendio autovettura. In via Madonna delle Grazie, la squadra territoriale ha constato la presenza di una vettura totalmente avvolta dalle fiamme a bordo strada. Subito il personale iniziava le operazioni di spegnimento valse a contenere il rogo ed evitare eventuale propagazione. In base agli elementi acquisiti le cause sono da attribuire, presumibilmente, ad un evento accidentale. Non si registrano persone coinvolte.