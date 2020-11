Aveva in casa 700 grammi di droga, arrestata una 38enne a Scauri

Shares

MINTURNO – I Carabinieri di Formia hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una 38enne di Scauri Minturno che, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stata trovata in possesso di una busta termosaldata contenente 157 grammi di “cocaina” e 475 grammi hashish suddivisi in 5 panetti. tutto è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestata, dopo la convalida è stata posta agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria.