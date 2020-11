Con l’hashtag #facciamoilpuntoinradio, il sindaco di Latina affronta i temi legati all’emergenza e non solo

Shares

LATINA – L’emergenza sanitaria, quella economica, il recovery plan, i tamponi per i medici di medicina generale e gli spazi in cui effettuarli, ma anche le prossime elezioni. Questi i temi affrontati questa mattina in diretta negli studi di Radio Immagine con il sindaco di Latina Damiano Coletta in un momento in cui tutta l’Italia vive un momento difficilissimo.

Il mini lock down iniziato a Latina prima che nel resto d’Italia sta dando dei risultati, la curva è stabile e non in crescita: “Queste misure in parte stanno funzionando, ma è importate dire che non bisogna mai abbassare la guardia. Anzi ora più che mai ci vuole senso di responsabilità”.

Non solo emergenza sanitaria, al primo cittadino abbiamo chiesto anche della sua ricandidatura alle prossime elezioni amministrative a Latina.

