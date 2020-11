Coronavirus, 206 nuovi positivi e 6 decessi in provincia di Latina

Shares

LATINA – Nella Asl di Latina si sono registrati 206 nuovi positivi al Coronavirus. Si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano inoltre sei decessi di 65, 68, 68, 70, 72 e 94 anni residenti ad Aprilia (1), Latina (2), Minturno (1), Sermoneta (1) e un paziente fuori provincia. I nuovi positivi sono stati registrati ad Aprilia (18), Castelforte (1), Cisterna (10), Cori (6), Fondi (7), Formia (7), Gaeta (3), Latina (58), Maenza (1), Minturno (2), Monte San Biagio (2), Pontinia (4), Priverno (7), Roccagorga (3), Sabaudia (5), San Felice Circeo (2), Sermoneta (9), Sezze (19), Sonnino (11) e Terracina (31).

LAZIO – Nel Lazio su 20 mila tamponi si registrano 1.589 casi positivi, 39 decessi e 1.061 guariti in più. Il rapporto tra positivi e tamponi è sotto l’8%. “E’ il dato più basso del mese di novembre e per la prima volta Roma città scende al di sotto dei mille casi (947) – spiega l’assessore regionale Alessio D’Amato – I risultati ci spingono a proseguire in questa direzione, non bisogna abbassare la guardia, ora non ripetere gli errori di questa estate”.