Coronavirus a Sezze, il sindaco valuta la chiusura delle scuole per 14 giorni

Shares

SEZZE – “L’unico modo che abbiamo per contrastare la corsa del virus è quello di rispettare rigorosamente i divieti e le prescrizioni che ci ripetiamo da mesi: Indossare la mascherina; Non fare assembramenti; Rispettare le distanze; Lavare frequentemente le mani. E tutto quanto possa essere utile per frenare i contagi” Lo dice il sindaco di Sezze Sergio Di Raimo annunciando di fatto un’impennata di casi nel centro lepino e valutando la possibilità di ordinare la chiusura delle scuole per 14 giorni per ridurre ulteriormente le possibilità di contagio. Nel frattempo lunedì pomeriggio si svolgerà una videoriunione con tutti i Sindaci della Provincia e i responsabili della Asl per fare il punto della situazione.