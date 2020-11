Coronavirus, il vicesindaco di Latina ai cittadini: “Non sentitevi soli”

Shares

LATINA – E’ sempre operativo il centro operativo comunale (Coc) del Comune di Latina che può fornire assistenza ai cittadini in caso di bisogno per l’emergenza Covid. Sul sito del Comune ci sono le indicazioni, ad esempio, per chi ha bisogno di avere la spesa o i farmaci a casa perchè in quarantena, ma anche per chi ha difficoltà economiche. “La rete che è stata organizzata a marzo non ha mai interrotto il suo lavoro – spiega l’assessore al ramo e vicesindaco del Comune di Latina Maria Paola Briganti – e si divide in due filoni: il primo riguarda le persone che hanno una difficoltà anche economica e dunque c’è una filiera di supporto con la Caritas e i servizi sociali del Comune di Latina. Poi ci sono le persone che hanno bisogno di aiuto per l’acquisto di generi alimentari o medicine perché non possono uscire di casa a causa della positività e hanno problemi a farsi recapitare la spesa a casa”.

Il numero da chiamare è quello del pronto intervento sociale, l’800212999.

ASCOLTA MARIA PAOLA BRIGANTI