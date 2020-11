Coronavirus: La Penna: “Due gli obiettivi, curare tutti e non dimenticare le patologie croniche”

Shares

LATINA – “Siamo in una situazione critica a livello mondiale e se guardiamo gli indici statistici il Lazio è una regione in cui la pandemia si sta affrontando in maniera efficace e i dati pontini sono sostanzialmente buoni rispetto alla capacità di fronteggiare il virus. Ovvio che le criticità esistono”. Lo ha detto questa mattina negli studi di Radio Immagine il consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna secondo il quale “Collaborazione e sinergia sono le parole chiave. Ci sono cose da migliorare, rotte da correggere, ma sono aggiustamenti che si fanno in itinere perchè la materia è molto complessa”.

Due gli obiettivi da perseguire, spiega La Penna: “Tutelare al massimo i malati Covid e curarli tutti, dall’altra garantire anche le altre prestazioni perchè corriamo il rischio che con l’acuirsi degli effetti dell’epidemia possano essere trascurate altre patologie. Credo che la prova di efficienza sarà quella di separare i percorsi per evitare di accumulare una serie di propblemi ed effetti che peserebbero sia sulla spesa in termini di salute che a livello sanitario e sociale. Questa è una sfida molto complessa. Ora dobbiamo dire no alle strumentalizzazioni, ma essere uniti nel fronteggiare un pericolo vero”.

ASCOLTA LA PENNA