Covid 19, il sindaco: “Ci vuole consapevolezza civile e culturale. Stop alle scene dello scorso week end”

LATINA – “Le scene viste nel corso dello scorso week end sono pericolose e forse non è ben chiaro che se i contagi Covid – 19 continueranno a salire il Goretti di Latina si troverà in grave difficoltà. Non può essere la sanzione a far scattare l’applicazione delle regole, deve essere una consapevolezza culturale”. Lo ha detto questa mattina in diretta su Radio Immagine, il sindaco di Latina Damiano Coletta con cui abbiamo fatto il punto sulla conferenza dei sindaci che si è svolta ieri e sui temi affrontati.

