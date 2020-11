Covid 19, saltato il big mach del Latina Calcio 1932 contro il Savoia

Shares

LATINA – Saltato il big match del Latina Calcio 1932 contro il Savoia a causa della sospensione del campionato, decisa per consentire la disputa dei recuperi, il Latina ha organizzato per domani mattina un allenamento congiunto nell’impianto di Aranova, frazione di Fiumicino. I nerazzurri affronteranno alle 11 la Flaminia Civitacastellana, militante nel girone E di serie D. Probabile l’impiego dei rientranti Alessandro e Corsetti, unico assente il lungodegente Garufi. Sarà un test di preparazione al match di recupero a Lanusei, previsto per il 15 novembre.