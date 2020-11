Diciottenne arrestato a Formia per spaccio di stupefacenti

Shares

FORMIA – I Carabinieri di Formia nel fine settimana hanno predisposto controlli mirati del territorio controllando 41 veicoli e 84 persone, elevando diverse sanzioni tra cui quelle per le violazioni in materia di emergenza sanitaria da covid-19. Inoltre sono stati eseguiti un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti ed una segnalazione per possesso di droga ad uso personale.

Un 18enne del posto è stato trovato in possesso di 57,7 grammi di hashish, nascosto e diviso in dosi per lo spaccio, il ragazzo aveva anche 905 euro in contanti ed un bilancino di precisione. E’ stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.