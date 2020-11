Due dispersi sul promontorio del Circeo lanciano l’allarme, sul cammino ne incontrano altri due

Shares

SAN FELICE CIRCEO – Ancora due escursionisti in difficoltà sul promontorio del Circeo. I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera dopo la segnalazione dei Carabinieri Forestali per due persone che hanno perso l’orientamento e non sono stati in grado di scendere da soli. Sul posto è stata inviata la squadra territoriale di Terracina e altro personale da Latina con attrezzature idonee all’intervento.

Le due persone sono state invitate a non muoversi dal posto in cui si trovavano e di inviare la posizione con il cellulare.

“A quel punto il nostro personale, insieme ai carabinieri forestali, ha iniziato la salite sul promontorio con il prezioso aiuto dei GPS in dotazione al personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso)”.

Ma non è finita: i ragazzi hanno incontrato altri due dispersi sul promontorio e quindi tutti e quattro, provenienti due dalla provincia di Latina e due dalla provincia di Roma, sono stati raggiunti e portati in luogo sicuro intorno alla mezzanotte.