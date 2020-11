Emergenza Covid, videoconferenza con la Confcommercio Lazio Sud

Shares

LATINA – La Confcommercio Lazio Sud Latina ha organizzato per venerdì alle 17 una videoconferenza dal titolo “Emergenza Covid tra Recovery Plan e Sure. Quali e quanti, realmente, i fondi in arrivo per imprese ed Enti?”. Si apprenderà direttamente dai protagonisti quali sono realmente le risorse in arrivo dall’Europa e quale impatto avranno sulla nostra economia. Oltre ai vertici di Confcommercio interverranno tra gli altri l’On. Fabio Massimo Castaldo, vice Presidente del Parlamento Europeo, l’assessore regionale Paolo Orneli e gli europarlamentari pontini Matteo Adinolfi, Salvatore De Meo e Nicola Procaccini.