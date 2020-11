Emergenza economica, in campo dall’Europa il piano pluriennale

Shares

LATINA – Sono molte le risorse che l’Europa mette in campo per cercare di uscire dalla crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo. Si tratta di un piano pluriennale che potrebbe essere determinante per cercare di aiutare l’economia italiana. Di questo abbiamo parlato questa mattina in diretta su Radio Immagine con l’europarlamentare europeo Salvatore De Meo, soffermandoci però anche su altri spetti molto importanti, soprattutto per il territorio, a partire dalla Roma – Latina, opera più volte definita strategica.

Proprio sabato inoltre sul profilo Facebook dell’onorevole De Meo verrà presentata la piattaforma insiemeineuropa.it, che potrà essere di aiuto a cittadini e imprese.

ASCOLTA