Formia, il sindaco Paola Villa si dimette

FORMIA – Il sindaco di Formia Paola Villa si è dimesso, a pochi minuti dal consiglio comunale previsto oggi pomeriggio in seconda convocazione e in cui si sarebbe dovuto votare per l’approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio 2019 e l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, oltre al riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio. Ma i numeri non ci sono. Una strategia dunque da parte del sindaco Paola Villa che non aveva i numeri per superare lo scoglio del bilancio, avendo contro cinque consigliere comunali di maggioranza ormai dissidenti. Le dimissioni possono essere ritirate dopo venti giorni.