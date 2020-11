Forte maltempo nel sud pontino, 50 le richieste di intervento ai Vigili del fuoco

Shares

Sono state circa 50 le richieste di intervento arrivate alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Latina per il forte maltempo che ha colpito in particolare Fondi, Formia e Minturno/Scauri. Il personale dei Vigili del fuoco intervenuto da Latina, Terracina, Gaeta e Castelforte ha lavorato tutta la notte per evadere le segnalazioni di allagamenti. Fortunatamente non si registrano situazioni di particolare rilievo. Attualmente si sta lavorando ancora, con le squadre di Gaeta e Castelforte, nonostante la situazione sia ormai sotto controllo. In supporto anche il personale della Protezione Civile e Forze dell’Ordine.