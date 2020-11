Giornata mondiale dell’infanzia, il Garante a Latina “entra” in classe con la Lim

Shares

LATINA – Domani sarà la giornata mondiale sui diritti dell’infanzia a e adolescenza per questo lo sportello di Latina guidato da Monica Sansoni, ha intrapreso diverse iniziative che prenderanno il via già oggi presso il plesso Gianni Rodari. La responsabile dello sportello Monica Sansoni “entrerà” anche se solo virtualmente attraverso la lavagna Lim, nelle classi per parlare di Diritti Umani e convenzioni Onu. Tanti gli istituti comprensivi che hanno aderito all’iniziativa del Garante, indirizzata in particolare ai ragazzi delle ultime classi delle elementari.

“Una data importante che sancisce l’approvazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (20 novembre 1989) – spiega la dottoressa Sansoni – Si tratta di un fondamentale strumento giuridico di enunciazione e Tutela dei Diritti di ciascun bambino e bambina, ragazzo e ragazza. Nonostante il delicato momento storico che stiamo vivendo, dovuto alla Pandemia del CoronaVirus, la campagna di sensibilizzazione dello Sportello di Latina non si è fermata. Desideriamo far sentire ancora più forte la nostra presenza ai bambini e le attività già iniziate sono numerose”.

“Questa della Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza vedrà protagonisti attivi proprio loro: i bambini e le bambine – spiega Sansoni – i quali ci vedranno “entrare” a scuola attraverso la LIM delle loro classi”.

Saranno momenti molto preziosi per raccogliere anche le emozioni e le sensazioni dei minori d’età.