I contagi tornano a salire, sono 192. Quattro i decessi

LATINA – 192 nuovi contagi sono stati annunciati in provincia di Latina. La Asl ha dato anche notizia di 4 decessi, due dei quali relativi a persone non residenti sul territorio pontino. L’età delle vittime, arrivate ad un totale di 91, è compresa tra i 71 e gli 89 anni. I pazienti pontini deceduti risiedevano a Gaeta e a Terracina. Riguardo ai casi, 44 riguardano Latina, 35 Aprilia, 26 Fondi, 14 Terracina, 12 Gaeta, 9 Formia e 7 Sezze, 6 Santi Cosma e Damiano, 5 Cisterna, Pontinia e Sabaudia, 3 a Minturno, 2 a Monte San Biagio, Ponza e Priverno, 1 a Bassiano, Itri, Lenola, Norma, Prossedi, Sermoneta e Sonnino.

Gli attuali positivi sono 4415, 185 di loro sono ricoverati. Il totale dei guariti è arrivato a 1344. Nel Lazio, invece, sono emersi da oltre 28mila tamponi 2925 casi, per un valore Rt in calo, all’1,04. Il dato è incoraggiante, affermano dalla Pisana, e dimostra l’efficacia delle misure adottate. I decessi annunciati oggi sono 34, 411 i guariti, 260 le persone in terapia intensiva.