Il Lazio è zona gialla con “criticità moderata”, ecco cosa prevede il Dpcm

LAZIO – “Rispetto alle persone contagiate sale il numero degli asintomatici, diminuisce in percentuale il numero di persone ricoverate ma c’è l’alta probabilità che molte regioni superino le soglie delle terapie intensive e mediche”, lo ha detto ieri nel corso della conferenza stampa, il premier Giuseppe Conte che ha illustrato le misure del nuovo dpcm che divide l’Italia in tre zone: gialla, arancione e rosse. “Se introducessimo misure uniche in tutta Italia produrremmo un duplice effetto negativo, non adottare misure veramente efficaci dove c’è maggior rischio e imporremo misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave”.

Il Lazio è tra le regioni gialle, ovvero quelle regioni con criticità moderata che dovranno seguire le regole valide per tutta Italia. Rientrano in questa fascia anche Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Umbria.

Anche il Veneto e le province di Trento e Bolzano, secondo quanto annunciato dal premier Giuseppe Conte in tv, rientrano nell’area gialla con le misure restrittive più “morbide” previste nel Dpcm.

“Nell’area arancione, con criticità medio alta, ci sono Puglia e Sicilia”. “Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle D’Aosta rientrano nell’area rossa”, ha spiegato Conte.

Nelle regioni “gialle”, vigono le misure restrittive più “morbide”:

-limitazione della circolazione delle persone — il cosiddetto «coprifuoco»— alle 22; – per uscire di casa dopo le 22 occorrerà un’autocertificazione

– saranno chiusi musei e mostre

– le scuole superiori saranno costrette a offrire didattica a distanza

– le scuole elementari e medie potranno fare didattica in presenza ma gli studenti dovranno portare la mascherina;

– nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

– sui mezzi di trasporto pubblico la capienza massima sarà del 50%;

– le prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni sono sospese

– sono chiusi i corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie.

Resta come sempre fortemente raccomandato a tutti, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.

Per circolare in Regione non sarà necessaria alcuna autocertificazione: nel caso in cui occorresse recarsi per motivi indifferibili in una Regione «rossa» invece sarà necessario averla.