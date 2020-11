In libreria da oggi Open Innovation, il nuovo lavoro di Leonardo Valle

Shares

LATINA – E’ in libreria da oggi il nuovo libro di Leonardo Valle, edito dalla casa editrice LabDfg di Latina. Si chiama “Open Innovation” ed è un approfondimento dei temi trattati nel primo libro, Advanced Advisory, guardati anche alla luce dell’emergenza economica: come è cambiato il mondo del lavoro e come riuscire a stare al passo con i tempi. “La ripartenza dopo la crisi, il futuro, la condivisione dei saperi, la tecnologia e la transizione digitale per trasformare questo drammatico momento in opportunità”, spiega lo stesso Valle. Nel primo Advanced Advisor italiano lo scrittore sostiene la creazione di open innovation center, ovvero le nuove case in cui le piccole e medie imprese possano dialogare con università, centri di ricerca e istituti di alta formazione.

Ne abbiamo parlato proprio con lui

ASCOLTA