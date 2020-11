In vendita l’Intendenza di Finanza in piazza del Popolo a Latina

Shares

LATINA – E’ stato messo in vendita l’immobile dell’Intendenza di Finanza a Latina. E’ facile trovarlo su Immobiliare.it in vendita dalla società Rv Immobiliare per 6 milioni 600 mila euro. E’ bene sapere però che non possono acquistarlo tutti, perchè è comunque un immobile vincolato e non può avere una destinazione urbanistica diversa. A spiegarlo è l’assessore all’Urbanistica del Comune di Latina, Emilio Ranieri: “Il Comune comunque avrà l’ultima parola in merito”. L’immobile attualmente è di proprietà di Intendenza, cioè una società per azioni di proprietà pubblica che l’ha acquistata tramite Fim cioè il Fondo Immobili Pubblici promosso nel 2004 dallo Stato italiano. Il fondo è gestito da società di diritto e proprietà private. Pertanto, anche le sue proprietà sono private, nonostante la presenza della parola “pubblici” nel nome, che è da riferirsi agli immobili solo prima delle alienazioni.

“Lo Stato negli anni 2007 – 2008 ha messo in vendita alcuni beni per fare cassa garantendo a chi acquista un rendimento pagando un affitto al compratore per un numero di anni stabilito (fino al 2022). A Latina oltre all’Intendenza di Finanza, c’è il palazzo del Catasto su cui ho da tempo iniziato una trattativa difficile e complessa. Il Comune vorrebbe subentrare in parte, pagando una quota di mercato, ma l’operazione non così banale perché è necessario dimostrare, come Ente, la convenienza dell’immobile in termini anche di utilizzo”.