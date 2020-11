Incendio a Formia, distrutto appartamento

Shares

FORMIA – Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento a Formia e sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Gaeta e Castelforte. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sono divampate intorno alle 8 nella casa che si trova nel centro della località di Maranola e la persona che era all’interno ha provato a domarle, senza successo. Ha chiedi chiesto aiuto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le cause sono in corso di accertamento ma sembrerebbero dovute a un cortocircuito. L’appartamento è seriamente danneggiato.