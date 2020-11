Indice di criminalità de Il Sole 24 ore: Latina è al 42esimo posto

Shares

LATINA – E’ stata pubblicata da Il Sole 24 ore la classifica sull’indice di criminalità stilato per le 106 province italiane. Latina si posizione al 42esimo posto. Il primo posto spetta a Milano con 219.671 denunce e si chiude con Oristano con 2.507 denunce totali.

L’indagine analizza i numeri di furti, rapine, tentati omicidi e tutti gli altri fenomeni delittuosi avvenuti nei diversi territori, fotografando le denunce registrate relative al totale dei reati commessi nel 2019. A Latina nel corso del 2019 si sono registrate 19.759 denunce. Nella categoria furti la provincia di Latina è 45esima, con 8.105 denunce di cui 37 relative a furti con strappo e 578 per furti con destrezza. Altre 1.533 denunce riguardano i furti in abitazione e 536 i furti in esercizi commerciali. 17esima posizione invece per i furti di autovetture: nel 2019 sono state registrate 810 denunce in totale.

148 sono invece le denunce per rapina in provincia di Latina che si posiziona in questo ambito al 47esimo posto. Nelle estorsioni Latina si posiziona al 37esimo posto: Nel 2019 sono state registrati 89 denunce. Tre le denunce per omicidio volontario e 31 per omicidio colposo.