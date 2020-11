Shares

LATINA – Intervento questa mattina in via Fratelli Bandiera a Latina di Vigili del fuoco e sanitari del 118. Secondo le prime informazioni una donna ha lanciato l’allarme perchè ha avvertito un malore, ma è impossibilitata a scendere le scale e a muoversi per aprire la porta d’ingresso dell’appartamento e dunque i Vigili del fuoco stanno entrando dal balcone. L’intervento è ancora in corso.