Giornalisti a Londra, il reportage di Allocca e Pif su Regeni vince l'”Oscar” della stampa estera

LATINA – Il reportage firmato da Pif e da Alessandro Allocca per Repubblica, ha vinto oggi il primo posto come “Servizio dell’anno in lingua straniera” agli oscar della Foreign Press Association di Londra, il premio affidato al lavoro migliore della stampa estera.

Tutto è nato un anno fa quando la famiglia Regeni chiese a Repubblica e Pif di andare a Cambridge per recuperare la bicicletta che Giulio aveva lasciato lì, prima di partire per l’Egitto e riportarla a casa, a Fiumicello, in occasione del quarto anniversario della morte di Giulio. Un reportage commovente, che si conclude con una frase molto significativa della mamma di Giulio: “La bicicletta è tornata, ma lui no”.

Per raccontare che cosa è stato realizzare quel reportage, abbiamo parlato con Alessandro Allocca, collega di Latina, ormai trasferito a Londra da diversi anni dove continua a raccontare con la solita grinta quello che accade nel mondo. E una menzione la merita anche la “sua” Latina.

