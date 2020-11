Oltre un chilo di droga in casa, arrestato 23enne di Aprilia

Shares

APRILIA- I Carabinieri di Aprilia hanno arrestato ieri un 23enne per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno svolto l’operazione nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zone delle case popolari. Il 23enne, incensurato, è stato trovato in possesso di 600 grammi di marijuana e 800 di hashish oltre al materiale per il confezionamento della droga e 2 bilancini di precisione. Il giovane è stato trasferito in carcere, in attesa del processo che verrà celebrato con rito direttissimo