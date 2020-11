Quattro positivi al Coronavirus nel gruppo squadra della Top Volley Cisterna

Shares

CISTERNA – La Top Volley rende noto che, a seguito dei tamponi Covid-19 a cui si è sottoposto l’intero gruppo squadra nella giornata di venerdì 6 novembre, è stata riscontrata la positività di quattro componenti del team.

QUARANTENA – Secondo le disposizioni i contagiati osserveranno il periodo di quarantena mentre tutti gli altri componenti interromperanno gli allenamenti per sostenere il periodo di isolamento fiduciario in attesa del nuovo tampone.

Non si giocherà dunque la partita del campionato di Superlega tra la Lube Civitanova e la Top Volley Cisterna prevista per domenica pomeriggio alle 18:00. Il match sarebbe stato trasmesso in diretta Rai