Rapina in villa domenica pomeriggio a Latina, bottino da 15 mila euro

LATINA – I Carabinieri stanno indagando sul colpo messo a segno domenica pomeriggio in casa di un commerciante cinese, in Q5 a Latina. Secondo una prima ricostruzione i malviventi sono entrati nella villetta dove in quel momento c’erano solo i figli e un nipote del commerciante che sono stati sequestrati e fatti inginocchiare per conoscere il luogo della cassaforte che è stata aperta con un frullino. I ladri, in cinque e con il volto travisato, sono riusciti a portare via un bottino da oltre 15 mila euro. Proprio in quel momento è rientrato il proprietario che ha tentato di speronarli ma la sua macchina è stata presa a martellate. Un colpo mirato su cui i Carabinieri ora stanno cercando di fare luce.