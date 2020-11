Violenza di genere, incontri nelle scuole di Latina con Garante, Provveditorato e Questura

Shares

LATINA – Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e tra le iniziative che si stanno portando avanti c’è quella del Garante dell’Infanzia e adolescenza di Latina, insieme alla Questura e al provveditorato agli studi. Si tratta di incontri via web con alcune classi di molte scuole superiori della provincia che si svolgeranno per tutto il corso dell’anno. “Un tema purtroppo sempre molto attuale che però vogliamo affrontare con i ragazzi anche per ascoltare i loro punti di vista”, ci ha spiegato Monica Sansoni, responsabile dello sportello d’ascolto di Latina.

Il primo appuntamento sarà il 23 novembre con i ragazzi del liceo classico Dante Alighieri di Latina.