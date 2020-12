230 contagi Covid – 19 in provincia, cluster in una Rsa di Minturno

Shares

LATINA – 230 nuovi contagi da Coronavirus sono stati annunciati dalla Asl di Latina. Ad incidere è stato il focolaio in una Rsa di Minturno con 39 casi totali, lo stesso numero riscontrato anche nel capoluogo. Registrati quattro pazienti deceduti, di età compresa tra i 76 e gli 89 anni. Nel Lazio, invece, sono emersi da oltre 24mila tamponi 1791 casi positivi, per un rapporto al 7%. Segnalati anche 45 decessi e 780 guariti in più rispetto a ieri. L’assessore D’Amato ha commentato il quadro affermando che nonostante il trend in rallentamento sarà indispensabile evitare luoghi affollati durante lo shopping natalizio. A suo avviso, inoltre, ha poco senso la riapertura delle scuole per una settimana prima di Natale.