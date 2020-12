A Latina nasce l’associazione “Città, Sport, Cultura”. Tanti i progetti già in cantiere

Shares

LATINA – Sarà presentata oggi pomeriggio l’associazione di promozione sociale “Città, Sport, Cultura, Personalità al servizio del territorio” alla presenza di numerosi ospiti istituzionali e del mondo sportivo, nazionali e locali. L’Associazione è entrata già nella sua fase operativa per la realizzazione di diversi ed importanti progetti a beneficio della città, della provincia e del territorio pontino che verranno illustrati nel corso della videoconferenza che si terrà oggi pomeriggio alle ore 18:30 dall’Open innovation Center “Unit Lab” di Latina e prevede la partecipazione del senatore e presidente dell’associazione Riccardo Pedrizzi, del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli e gli interventi del sindaco di Latina Damiano Coletta, del già sottosegretario di Stato per il Lavoro e Politiche sociali Claudio Durigon, del consigliere regionale Enrico Forte e dell’Europarlamentare Nicola Procaccini. Interverranno inoltre Sabatino Aracu, Presidente Federazione Italiana Sport Rotellistici, Gianpaolo Montali, Direttore Generale Ryder Cup 2023 di Golf e Vincenzo Petrozza, Direttore Ce.R.S.I.Te.S Università La Sapienza – Polo di Latina.

E’ possibile seguire l’evento in diretta sulla pagina facebook dell’associazione.

Ne abbiamo parlato con il presidente della Csc, Riccardo Pedrizzi

ASCOLTA