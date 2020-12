Allarme amianto in provincia di Latina, 660 morti in 20 anni

Shares

LATINA – E’ ancora allarme amianto in provincia di Latina. Sono 660 i morti negli ultimi 20 anni per malattie legate alla lunga esposizione. I decessi sono in crescita anche nel 2020 a causa del Covid. L’avvocato Ezio Bonanni di Latina, uno dei primi avvocati in Italia a seguire le cause per amianto, lancia un appello alla politica per chiedere la bonifica e la messa in sicurezza dei siti industriali dismessi. Secondo i dati epidemiologici raccolti da Ona, nel 2019 sono stati più di 1.900 i decessi, solo in Italia, per mesotelioma. “In provincia di Latina, esiste un cocktail esplosivo di amianto e nucleare. Più di 660 decessi solo in provincia di Latina dal 2000 per patologie asbesto correlate. L’Ona ha censito, per la provincia di Latina, circa 170 casi di mesotelioma, con un trend in netto aumento, rispetto ai circa 100 casi censiti dal Dipartimento di Prevenzione per il periodo dal 2000 fino all’anno 2014. Le città più colpite dai casi di mesotelioma fino a tutto il 2018, sono Latina con 30 casi; Gaeta con 25 casi; Aprilia con 20 casi; Sezze con 10 casi; Formia con 15 casi.