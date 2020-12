Allerta rossa per il maltempo, evacuate a Formia e Gaeta 50 famiglie

Shares

SUD PONTINO – Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa per la provincia di Latina per rischio idrogeologico. Dopo l’esondazione del Pontone i sindaci di Formia e Gaeta sono corse ai riparti e hanno evacuato 50 famiglie della zona di Canzatora, Pontone e via Unità D’Italia. L’invito mettere in sicurezza le zone a rischio era arrivato dalla Protezione Civile e le disposizioni saranno in vigore fino alle 17 di domani a Formia e fino a nuova ordinanza di cessato pericolo a Gaeta. Le famiglie evacuate sono state alloggiate in strutture alberghiere ed extralberghiere dei due comuni.