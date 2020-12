Bullismo e cyberbullismo, casi in aumento durante il lock down. Convegno al Rosselli di Aprilia

Shares

APRILIA – Si chiama “Sei in gioco o fuori gioco”, l’appuntamento che si svolgerà oggi in videoconferenza con gli studenti del Carlo e Nello Rosselli di Aprilia per parlare di bullismo e cyberbullismo, due fenomeni in costante aumento, soprattutto nei mesi del lock down. Un approfondimento che coinvolgerà diverse istituzioni, oltre alla scuola, come il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, la Questura e l’ufficio scolastico provinciale, oltre a diverse associazioni, tra cui il Flames Gold, il cui segretario è Carmelo Mandalari che ci ha spiegato l’importanza dell’iniziativa.

ASCOLTA