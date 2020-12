Buoni spesa, Onorati e Troncarelli scrivono al presidente Anci

Shares

Le assessore della Regione Lazio Alessandra Troncarelli ed Enrica Onorati hanno scritto una lettera al presidente dell’Anci Riccardo Varone, per sensibilizzare i comuni del territorio all’uso dei buoni spesa per l’acquisto dei prodotti agricoli e agroalimentari del Lazio, attraverso le singole amministrazioni comunali. “I buoni spesa possono essere l’occasione per sostenere con forza tutte quelle attività che fanno parte della filiera agroalimentare regionale” ha dichiarato il presidente dell’Anci Lazio Riccardo Varone, accogliendo favorevolmente quanto comunicato dalle assessore. Anci Lazio si farà dunque portavoce di questa iniziativa con una campagna di comunicazione verso i Comuni del territorio, che sia promotrice di acquisti di prodotti del Km 0 o a denominazione geografica, di qualità o tradizionale della regione.