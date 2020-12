Cane incastrato in una ringhiera salvato dai Vigili del Fuoco

Shares

SAN COSMA E DAMIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina a Santi Cosma e Damiano dopo una segnalazione di aiuto per un soccorso ad un animale. Sul posto, in via Circonvallazione Ferrara, la squadra territoriale di Castelforte ha subito notato un cane incastrato in una ringhiera di una civile abitazione. Dalla situazione che si è presentata agli occhi dei Vigili del Fuoco, pareva che l’animale fosse fermo in quello stato da qualche giorno. Il proprietario è stato immediatamente contattato ma ha riferito di non essersi accorto della situazione e di non essere il proprietario del cane. Grazie a cesoie e divaricatore oleodinamico i pompieri hanno liberato la bestiola che è stata consegnata al veterinario di turno per poi essere trasferita nelle clinica veterinaria per gli accertamenti del caso.