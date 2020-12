Coronavirus, 138 nuovi positivi in provincia di Latina

Shares

LATINA – La Asl ha annunciato oggi 138 nuovi contagi e un decesso in provincia di Latina. La vittima è un paziente di Sezze. 36 casi riguardano il capoluogo, 18 Formia, 14 Aprilia, 7 Terracina, Cisterna e Cori, 6 Minturno, 4 Sabaudia, Pontinia, Priverno, Sermoneta e anche Ventotene, solitamente presente nell’elenco con numeri molto più bassi. I guariti nelle ultime 24 ore sono 86. Ancora in evidenza Formia, per la quale il sindaco Paola Villa ha reso noto oggi un aggiornamento: in seguito alle ispezioni della Asl sono state chiuse tre Rsa cittadine e ad oggi risultano ricoverati 12 dei 348 positivi riscontrati sul territorio comunale.