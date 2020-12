Covid, 105 positivi e tre decessi in provincia di Latina

Shares

I numeri continuano a non abbassarsi in provincia di Latina e i nuovi positivi al Coronavirus ogni giorno sono più di 100: ieri la Asl nel consueto bollettino ne ha registrati 105 oltre a tre pazienti deceduti, di 82, 90 e 91 anni, uno di Aprilia, uno di Prossedi e un terzo fuori provincia. 34 nuovi positivi sono nel comune capoluogo, 9 a Cisterna e ad Aprilia, 8 a Terracina e Minturno, 7 a Fondi e 5 a Formia. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 46. Nel Lazio, invece, sono emersi da oltre 13mila tamponi 1333 positivi per un rapporto sceso al 9%. I decessi sono stati 66, 1489 i guariti. In diminuzione i ricoveri e le terapie intensive.