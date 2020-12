Folle inseguimento tra Sperlonga e Gaeta, arrestato dalla Polizia un 29enne

Shares

FONDI – Arresto a Fondi la notte scorsa, quando una pattuglia del commissariato di polizia, durante un servizio di controllo, ha fermato una Mini Cooper il cui conducente ha accelerato dandosi alla fuga. Da qui è partito un inseguimento in direzione Sperlonga- Gaeta, mentre la volante ha allertato il personale del commissariato di Gaeta e i carabinieri della compagnia di Formia per chiedere supporto e segnalare il veicolo in fuga. Una seconda pattuglia, all’altezza di Cellole, ha fatto posizionare di traverso sulla strada due autotreni bloccando di fatto ogni via fuga. Solo in questo modo è stato possibile arrestare la marcia dell’auto, che ha comunque tentato di fuggire investendo tre militari e procurando loro delle lesioni. Durante le fasi dell’arresto il 29enne ha opposto ancora resistenza e spintonato gli operatori ferendo anche un agente di Gaeta al quale ha procurato un trauma contusivo alla mano e al polso. Al termine delle formalità di rito il giovane è stato condotto presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere per essere giudicato con rito direttissimo.