Frodi carosello, in manette un imprenditore di Aprilia

APRILIA – La Guardia di Finanza di Frosinone, coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina, stanno eseguendo a Roma, Aprilia, Guidonia Montecelio e Pomezia un provvedimento cautelare di arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore di Aprilia, con un sequestro preventivo per oltre 1 milione di euro sia nei confronti dell’uomo che altri due soggetti, indagati per dichiarazione fraudolenta ai fini I.V.A. mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Le indagini dirette dal Sostituto Procuratore Simona Gentile, sono partite da un controllo fiscale effettuato nel 2019 dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Frosinone nei confronti di una società di capitali, con sede ad Aprilia, operante nel settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi. Scoperta una complessa e sofisticata frode fiscale che consentiva la vendita di carburante a prezzi fuori mercato. La società apriliana risultava essere inserita in un articolato e collaudato sistema di “frodi carosello” nel settore dell’I.V.A., fondato sull’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da imprese fittizie, che consentiva di evadere le imposte sul valore aggiunto utilizzando nelle dichiarazioni annuale fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, per oltre 6 milioni di euro.

L’effettivo amministratore di fatto della società era l’imprenditore pontino, già gravato da specifici precedenti e che in passato ha ricoperto anche cariche pubbliche nell’Amministrazione comunale di Aprilia, che si era rivolto ad un “faccendiere”, per reclutare apposite “teste di legno”. L’imprenditore è agli arresti domiciliari e gli sono stati sequestri beni per un valore di oltre 1.300.000 euro, pari all’ammontare dell’imposta evasa. Si tratta di 14 terreni, un appartamento, 8 box, 8 magazzini, 1 negozio ed un laboratorio ad Aprilia, disponibilità finanziarie e quote di 4 società con sedi legali in Aprilia, Roma, Pomezia e Guidonia Montecelio, operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi, delle costruzioni, della logistica e della ristorazione