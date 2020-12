Fuochi d’artificio vicino al carcere di Latina, fermate 4 donne

Shares

A Latina da alcuni mesi si registrano atti di solidarietà verso i detenuti, da parte di persone che manifestano la loro vicinanza ai reclusi mediante l’esplosione di fuochi pirotecnici, nei pressi del perimetro esterno del carcere di via Aspromonte. Ieri pomeriggio, grazie a mirati servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Digos in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, sono riusciti ad identificare quattro donne, tra i 24 e i 40 anni, che avevano acceso una batteria di fuochi tra via Mugilla e via Quarto. Le donne, tutte provenienti da fuori Provincia, sono state sanzionate per la violazione alle prescrizioni per la prevenzione della diffusione del Covid-19, e verranno denunciate per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose.