Giornata mondiale della lotta all’Aids, i primi dati dell’emergenza in provincia di Latina

LATINA – Oggi è la Giornata Mondiale della lotta all’Aids e la Asl di Latina, in collaborazione con il Comune, l’Università Sapienza e diverse associazioni, porta avanti una serie di iniziative a partire dall’esecuzione del test, possibile oggi dalle 10 e fino a alle 17 presso l’ambulatorio di malattie infettive dell’Ospedale Goretti, con la possibilità di abbinarlo anche all’esecuzione del test rapido per il Covid 19 e tutte le prenotazioni per la giornata odierna sono andate esaurite. Rispetto allo scorso anno però, probabilmente proprio a causa dell’emergenza Covid, sono stati eseguiti in questo anno il 60% in meno dei test. “In questo momento di grande paura per il Covid – 19 dobbiamo renderci conto che l’Aids esiste ancora. Ecco perchè questa sera – sulla pagina Facebook 1 Dicembre World Aids Day Latina – abbiamo organizzato un appuntamento che coinvolgerà diversi virologi, giovani medici e associazioni”, ci ha spiegato la dottoressa Miriam Lichtner che dirige la Uoc di Malattie Infettive al Goretti di Latina, in diretta su Radio Immagine.

