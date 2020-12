In provincia di Latina arrivano 2 centri per l’impiego e 2 uffici locali in più

Shares

LAZIO – Ieri la Giunta Regionale del Lazio ha approvato una delibera per il nuovo piano di organizzazione dei centri per l’impiego e degli uffici locali dell’Agenzia Spazio Lavoro. Per quanto riguarda la provincia di Latina, oltre ai centri già operativi a Latina, Sezze, Cisterna di Latina, Fondi e Formia si aggiunge la trasformazione da uffici locali a centri per l’impiego delle strutture di Aprilia e Terracina. Vengono, inoltre, istituiti 2 nuovi uffici locali dell’Agenzia Spazio Lavoro a Priverno e a Minturno.

A renderlo noto è il consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna: “Continua l’impegno della Regione Lazio in direzione del rafforzamento della prossimità, della qualità e dell’accuratezza dei servizi ai cittadini e alle imprese, con l’obiettivo di ridurre il rapporto fra utenti e operatori, anche mediante il rafforzamento dell’organico di personale. Un ringraziamento – conclude La Penna – per il lavoro svolto va al Presidente Zingaretti, all’Assessore al Lavoro Di Berardino e a tutta la Giunta Regionale”.