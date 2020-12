Incidente sulla Pontina, traffico completamente bloccato

Shares

LATINA – Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questa mattina all’alba sulla Pontina in direzione Roma, all’altezza del km 26. L’incidente, i cui contorni sono ancora da chiarire, è avvenuto intorno alle 6 e la pattuglia della Polizia Stradale ha fatto fatica ad arrivare sul posto per le tante macchine incolonnate. Secondo le primissime informazioni una persona sarebbe stata investita da un autocarro. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze ma per il pedone non c’è stato nulla da fare. E’ atteso anche l’arrivo del Magistrato. Intanto si consigliano strade alternative per arrivare nella Capitale visto che la Pontina è stata chiusa al traffico all’altezza del bivio Monte D’Oro-Roma.