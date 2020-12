Latina calcio 1932, rottura del crociato per Emiliano Tortolano

Shares

Rottura del legamento crociato per Emiliano Tortolano, uscito dal campo sabato prima del tempo nella trasferta del Latina calcio 1932 contro il Latte Dolce Sassari. Cadendo il calciatore ha riportato seri danni al ginocchio sinistro, come appurato nella visita che il professor Agostino Tucciarone. L’intervento è stato programmato per mercoledì, ma il giocatore non tornerà in campo prima di otto mesi.