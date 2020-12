“Natale di luce” nel borgo di Sermoneta

Shares

SERMONETA – A Sermoneta, le luminarie artistiche e i presepi artigianali faranno da sfondo a questo particolarissimo Natale segnato dalla pandemia e dalle restrizioni.

L’amministrazione comunale di Sermoneta, con il contributo economico del Consiglio Regionale del Lazio ha dato vita al progetto “Natale di luce nel borgo”: vicoli e piazze sono state illuminate con decorazioni e proiezioni che rendono ancora più suggestiva l’atmosfera. Il Comune di Sermoneta è risultato infatti tra i vincitori di un bando regionale che ha consentito di abbattere il 90% della spesa per le luminarie e consentendo all’amministrazione Giovannoli di destinare alla manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione su tutto il territorio i soldi risparmiati con le luminarie.

Non manca l’esposizione dei presepi artistici: negli angoli più nascosti del centro storico, inseriti tra le grate delle finestre, o sotto delle piccole nicchie, nelle chiese e nelle location più suggestive, ci saranno le installazioni presepiali realizzate da associazioni e artigiani del borgo. Nata quasi per “gioco” da parte dei numerosi artigiani di Sermoneta che si dilettavano nella realizzazione dei diorami, quella dei presepi è diventata una vera e propria tradizione che ha reso caratteristico il Natale a Sermoneta.

«Le luminarie sono un segno di incoraggiamento per il futuro – sottolineano il sindaco Giuseppina Giovannoli e l’assessore delegata al centro storico Maria Marcelli – per accrescere il senso profondo della comunità e della condivisione. Luci simbolo di speranza a ridosso di un Natale che sarà inevitabilmente diverso». Nei prossimi giorni sarà anche organizzata una videoconferenza per parlare delle tradizioni natalizie a Sermoneta.