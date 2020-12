Piano terra della Alessandro Volta senza riscaldamenti: in classe con le coperte

Shares

LATINA – Come ogni anno al momento dell’accensione degli impianti di riscaldamento nelle scuole, arrivano i problemi. Nella media Alessandro Volta di via Botticelli a Latina il problema si ripresenta puntuale per il piano terra, dove sono allocate alcune classi, la palestra e i laboratori. Gli studenti devono fare lezione con indumenti termici, giubbotti e coperte considerando anche che le finestre devono rimanere aperte per le normative anticovid. Una situazione che sta esasperando i genitori che hanno più volte allertato la scuola che a sua volta ha chiamato la ditta incaricata e inviato due lettere al Comune. Una questione dove però a rimetterci sono i ragazzi che svolgono lezioni al freddo con la possibilità di ammalarsi e di dover comunque eseguire il tampone molecolare per rientrare. Tante famiglie, in questi giorni più freddi, hanno deciso di non mandare i figli a scuola: “Impossibile – spiegano – fare lezione in questo modo”.