Premio Invictus, giovedì la finale in diretta dal Palazzo comunale di Cisterna

Shares

Tutto è pronto per la giornata finale del Premio Invictus. domani, giovedì 3 dicembre, in diretta streaming sui canali social, dal Palazzo Comunale di Cisterna di Latina si potrà scoprire chi si aggiudicherà la prima edizione del Premio Invictus, organizzato da LabDFG. L’evento sarà condotto da Gabriele Brocani, Direttore artistico del Premio e Giovanni Di Giorgi, ideatore del Premio e Direttore editoriale di LabDFG.

Collegati in diretta ci saranno gli autori, rappresentanti della Giuria popolare e della Giuria d’onore composta da importanti penne del giornalismo italiano ed ex campioni sportivi. Tra i tanti ricordiamo Sandro Fioravanti, cronista sportivo, Riccardo Cucchi, ex giornalista di Tutto il calcio minuto per minuto e Mara Santangelo, ex tennista italiana.

Il Premio Invictus si pone l’ambizioso obiettivo di elevare lo storytelling sportivo a genere riconoscibile e fruibile da lettori di tutte le età, grazie alle penne di giornalisti, ex sportivi o appassionati e grazie alle Case Editrici italiane che hanno creduto e investito in questo tipo di narrazione. Il Premio ha il patrocinio del comune di Cisterna di Latina, che da subito ha creduto alla validità del progetto e che mira a diventare Capitale della cultura sportiva del Lazio, oggi e nel futuro.

Cogliamo l’occasione per ricordare i 7 libri finalisti in ordine alfabetico:

– Alessandra Carati, La via perfetta, Einaudi

– Guy Chiappaventi, Mare Fermo, Edizioni Ensemble

– Maurizio Crosetti, Il suo nome è Fausto Coppi, Einaudi

– Paolo Foschi, La Piscina dei Misteri, Curcio Editore

– Fabrizio Gabrielli, Cristiano Ronaldo, 66thand2nd editore

– Gianluca Morassi, La corsa di Shorter, Bolis Editore

– Andrea Scherini, Il Mio Amico Nepal, HarperCollins

Che si aggiudicheranno i seguenti premi:

Premio Invictus – Comune di Cisterna di Latina: 5.000€

Premio Grandi Lettori: 1.500€

Premio Financial & Capital Advisor: 1500€

Premio Guerin Sportivo: 500€

Premio Rai Radio1Sport: 500€

Premio Corriere dello Sport: 500€

Premio Tuttosport: 500€

Come accaduto per i finalisti, passati da cinque a sette, anche i premi sono aumentati. Il motivo è da ricercarsi nell’elevato valore delle opere iscritte al concorso, che hanno saputo interpretare ed esprimere i valori del Premio e che meritano tutte, comunque, un riconoscimento.

Il Premio Letterario Sportivo Invictus è realizzato da LabDFG grazie al Comune di Cisterna di Latina. Media Partners: Radio1Sport, Tutto Sport, Corriere dello Sport, Guerin Sportivo.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook del Premio Invictus.